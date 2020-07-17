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Гравець і тренер "Динамо" стали кращими в УПЛ після важливої перемоги над "Зорею"

Київ, П'ятниця 17 липня 2020 12:42
Гравець і тренер "Динамо" стали кращими в УПЛ після важливої перемоги над "Зорею"
Фото: "Динамо" - "Зоря" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

За підсумками передостаннього туру чемпіонату

Вінгер "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим гравцем за підсумками 31 туру української Прем'єр-ліги. Кращим тренером став наставник киян Олексій Михайличенко.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

"Біло-сині" здобули важливу перемогу над луганською "Зорею" в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці, що дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. У цій грі Циганков оформив дубль, забивши протягом 20 хвилин. За підсумком голосування він випередив одноклубника Сергія Сидорчука та форварда донецького "Олімпіка" Шахаба.

Завдяки цій перемозі "Динамо" наблизилося до срібних нагород за підсумками сезону. Перед заключним туром кияни набрали 59 очок і відірвалося від "Зорі" на два пункти. Для закріплення результату підопічним Михайличенко залишилося обіграти в неділю, 19 липня, "Колос".

У разі ж поразки киян "Зоря" може піднятися на другу позицію. Команда Віктора Скрипника в останньому турі зустрітися з чернігівською "Десною", яка після поразки від "Олександрії" остаточно вибула з боротьби за місце у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше "Динамо" завоювало Кубок України, здолавши у фінальному матчі в серії пенальті полтавську "Ворсклу".

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