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Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы из соображений безопасности

Новости » Спорт    17.05.2019 - 09:41
Мхитарян не поедет на финал Лиги Европы из соображений безопасности
Фото: Генрих Мхитарян (arsenal.com)

Игрок "Арсенала" останется в Лондоне

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян пропустит финальный матч Лиги Европы в Баку. Как сообщает The Times, игрок останется в Лондоне из соображений безопасности.

Дипломатическая напряженность между родиной футболиста и Азербайджаном, принимающей страной для решающего поединка, существует из-за давнего конфликта по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 30-летний армянский полузащитник  может стать целью атаки из-за слухов о том, что он посещал спорный регион на протяжении последних годов.

 Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не принял участие в игре с "Габалой".

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян может принять участие в матче. Окончательное решение "Арсенал" примет на следующей неделе.

В финальной игре Лиги Европы-2018/19 в Баку "канониры" встретятся с "Челси". Матч пройдет на стадионе Baku Olympic Stadium 29 мая в 22:00 по киевскому времени.

Накануне "Арсенал" выступил с заявлением, в котором выразил недовольство логистикой и распределением билетов на финал Лиги Европы в Баку.

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