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"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы в Баку

Новости » Спорт    16.05.2019 - 16:47
"Арсенал" раскритиковал УЕФА из-за финала Лиги Европы в Баку
Фото: стадион Baku Olympic Stadium (arsenal.com)

Клуб выразил недовольство логистикой и распределением билетов

"Арсенал" выступил с заявлением, в котором выразил недовольство логистикой и распределением билетов на финал Лиги Европы в Баку. Об этом лондонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

В решающем матче в столице Азербайджана "канониры" сыграют с "Челси".

"Мы крайне разочарованы тем фактом, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить "Арсеналу" максимум 6 тысяч билетов на стадион вместимостью более 60 тысяч человек.

У нас 45 тысяч держателей абонементов, и пропустить матч такому числу болельщиков из-за того, что УЕФА выбрал место проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением, просто неправильно.

Реальность такова, что [любой] клуб, оказавшийся в финале, не смог бы удовлетворить спрос со стороны их болельщиков. Мы получили много жалоб от наших болельщиков по этому поводу и полностью разделяем их опасения" - говорится в заявлении.

Клуб настоятельно призывает УЕФА учитывать логистику и пожелания болельщиков при любых будущих решениях относительно выбора мест проведения финалов.

Напомним, игрок "Арсенала" Генрих Мхитарян, армянин по национальности, может не поехать на финал Лиги Европы в Баку.

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