Игрок "Арсенала" Мхитарян может не поехать на финал Лиги Европы в Баку

Фото: Генрих Мхитарян (arsenal.com)

Арменин никогда в своей карьере не играл в Азербайджане

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян, армянин по национальности, может не поехать с командой на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что между Арменией и Азербайджаном нет дипломатических отношений из-за давнего конфликта вокруг спорного Нагорно-Карабахского региона.

Ранее Генрих Мхитарян пропускал матчи своих команда на территории Азербайджана. Играя за "Боруссию" Дортмунд в 2015 году, из-за соображений безопасности он не участвовал в матче Лиги Европы против ФК "Габала".

Армянини также пропустил победный матч "Арсенала" (3:0) против "Карабага" в октябре прошлого года. Тогда главный тренер команды "канониров" Унаи Эмери сказал, что игрок не может приехать, несмотря на то, что УЕФА предложил свою поддержку.

На вопрос, поедет Мхитарян в Азербайджан, чтобы сыграть в финале, если "Арсенал" сможет дойти до этой стадии, Эмери ранее не давал конкретного ответа.

Напомним, Ярослав Ракицкий, который в зимнее трансферное окно перешел из "Шахтера" в российский "Зенит", не был вызван в сборную Украины на стартовые матчи отбора к Евро-2020.