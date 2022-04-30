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Игралась запалом гранаты. Под Житомиром ранена годовалая девочка

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Житомир, Суббота 30 апреля 2022 15:59
Игралась запалом гранаты. Под Житомиром ранена годовалая девочка Фото: под Житомиром ребенок травмировался, играя запалом гранаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Под Житомиром годовалая девочка получила ранения, играя с запалом ручной гранаты. Ее на поле нашел и принес в дом родственник семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.

"Согласно выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщалось, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.

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