Игралась запалом гранаты. Под Житомиром ранена годовалая девочка
Под Житомиром годовалая девочка получила ранения, играя с запалом ручной гранаты. Ее на поле нашел и принес в дом родственник семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
Девочка получила ссадины по всему телу. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее жизни ничего не угрожает, говорят медики.
"Согласно выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения мест захоронений на Радоницу. В ГСЧС советуют зажечь свечу, помолиться, оставшись дома.
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