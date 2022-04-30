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Грала запалом гранати. Під Житомиром поранено однорічну дівчинку

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Житомир, Субота 30 квітня 2022 15:59
Грала запалом гранати. Під Житомиром поранено однорічну дівчинку Фото: під Житомиром дитина травмувалася, граючи запалом гранати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під Житомиром однорічна дівчинка дістала поранення, граючи із запалом ручної гранати. Її на полі знайшов і приніс до будинку родич сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Дівчинка отримала садна по всьому тілу. Її госпіталізували до медичного закладу. Її життю нічого не загрожує, кажуть медики.

"Згідно з висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину", - йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомлялось, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю. В ДСНС радять запалити свічку, помолитися, залишившись вдома.

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