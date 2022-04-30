Грала запалом гранати. Під Житомиром поранено однорічну дівчинку

Під Житомиром однорічна дівчинка дістала поранення, граючи із запалом ручної гранати. Її на полі знайшов і приніс до будинку родич сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

Дівчинка отримала садна по всьому тілу. Її госпіталізували до медичного закладу. Її життю нічого не загрожує, кажуть медики.

"Згідно з висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину", - йдеться у повідомленні поліції.