Грала запалом гранати. Під Житомиром поранено однорічну дівчинку
Під Житомиром однорічна дівчинка дістала поранення, граючи із запалом ручної гранати. Її на полі знайшов і приніс до будинку родич сім'ї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.
Дівчинка отримала садна по всьому тілу. Її госпіталізували до медичного закладу. Її життю нічого не загрожує, кажуть медики.
"Згідно з висновками фахівців, це був запал до гранати типу УЗРГМ, який здетонував і травмував дитину", - йдеться у повідомленні поліції.
Як повідомлялось, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців утриматись від відвідування місць поховань на Радоницю. В ДСНС радять запалити свічку, помолитися, залишившись вдома.
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