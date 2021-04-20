"Игра мышцами": Резников исключил полномасштабное вторжение России

Результаты встречи политических советников "нормандской четверки" 19 апреля дают основания считать, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украине. Москва продолжает "играть мышцами".
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире "Свобода слова на ICTV".
По словам Алексея Резникова, на встрече политические советники обсудили предложенные российско-французской стороной кластеры (возможность реализации Минских соглашений - ред.), а также необходимость восстановления режима тишины, который был достигнут в июле 2020 года.
"Сам факт, что сегодня состоялась эта консультация – это уже позитив, потому что переговоры продолжаются, несмотря на кажущееся обострение у границ. Я удивлен, насколько рабочей была атмосфера переговоров советников нормандской четверки. Подчеркиваю: все четыре стороны говорили о том, что надо искать возможности прекращения режима огня", - заявил он.
Вице-премьер-министр подчеркивает, что цель России давно уже всем известна, так как накопление войск - это инструмент для достижения цели – решение внутреннего повестки дня самой РФ, учитывая сложности внутри страны и предстоящие выборы в Государственную думу.
"Вторая вещь - это приглашение к танцу непосредственно США, чтобы с Россией стали считаться и начался с ними диалог. Я не считаю, что игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Это попытка продемонстрировать угрозу, которая является страшной, чем сама угроза", - предположил Алексей Резников.
Напомним, ранее представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Они обсудили практические шаги для реализации этого предложения.
Стороны договорились провести следующую встречу непосредственно на линии разграничения, чтобы принять решение в конкретных условиях.
Отметим, о проведении встречи советников лидеров нормандского формата 19 апреля ранее объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они должны обсудить кластеры минских соглашений.