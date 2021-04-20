"Гра м'язами": Резніков виключив повномасштабне вторгнення Росії

Результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 19 квітня дають підстави вважати, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Москва продовжує "грати м'язами".
Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова на ICTV".
"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація - це вже позитив, тому що переговори тривають, попри удаване загострення на кордоні. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Підкреслюю: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - заявив він.
Віце-прем'єр-міністр підкреслює, що мета Росії давно вже всім відома, так як накопичення військ - це інструмент для досягнення мети – рішення внутрішнього порядку денного самої РФ, з огляду на труднощі всередині країни і майбутні вибори в Державну думу.
"Друга річ - це запрошення до танцю безпосередньо США, щоб з Росією стали вважатися і почався з ними діалог. Я не вважаю, що гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну. Це спроба продемонструвати загрозу, яка є страшною, ніж сама загроза", - припустив Олексій Резніков.
Нагадаємо, раніше представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.
Учасники обговорили доповнення до розроблених німецько-французької стороною кластерів. Вони домовилися провести наступну зустріч безпосередньо на лінії розмежування, щоб прийняти рішення в конкретних умовах.
Зазначимо, про проведення зустрічі радників лідерів нормандського формату 19 квітня раніше оголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вони повинні обговорити кластери мінських угод.