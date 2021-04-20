"Гра м'язами": Резніков виключив повномасштабне вторгнення Росії

Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова на ICTV" .

"Сам факт, що сьогодні відбулася ця консультація - це вже позитив, тому що переговори тривають, попри удаване загострення на кордоні. Я здивований, наскільки робочою була атмосфера переговорів радників нормандської четвірки. Підкреслюю: всі чотири сторони говорили про те, що треба шукати можливості припинення режиму вогню", - заявив він.

Віце-прем'єр-міністр підкреслює, що мета Росії давно вже всім відома, так як накопичення військ - це інструмент для досягнення мети – рішення внутрішнього порядку денного самої РФ, з огляду на труднощі всередині країни і майбутні вибори в Державну думу.

"Друга річ - це запрошення до танцю безпосередньо США, щоб з Росією стали вважатися і почався з ними діалог. Я не вважаю, що гра м'язами призведе до справжнього військового вторгнення в Україну. Це спроба продемонструвати загрозу, яка є страшною, ніж сама загроза", - припустив Олексій Резніков.