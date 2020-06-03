Игорный бизнес в Украине могут легализовать уже на следующей неделе

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В законопроект об игорном бизнесе внесли 3,5 тысячи правок

В Верховной раде планируют на следующей неделе выйти на голосование законопроекта об игорном бизнесе. При этом отмечается, что в проект закона внесли 3,5 тысячи правок.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире канала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Сегодня (законопроект об игорном бизнесе, - ред.) рассматривал комитет. Там 3500 поправок. Будет несколько заседаний комитета. Я надеюсь, что мы вынесем (законопроект, - ред.) уже через неделю на голосование и тогда легализируем этот бизнес. Тогда будут поступать какие-то средства в бюджет, которые уже сможем тратить", - заявил Арахамия.

Кроме того, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект об игорном бизнесе и рекомендовал его к рассмотрению Верховной рады.

"Комитет практически единогласно поддержал формирование нового рынка и с консолидированной позицией просит поддержки Верховной рады. Мы полностью готовы выходить в зал на второе чтение", заявил нардеп Андрей Мотовиловець.

При этом отмечается, что правки, поданные к документу, были объединены, и если парламентарии поддержат это решение, за законопроект будут голосовать по специальной процедуре.

Напомним, рассмотрение закона об игорном бизнесе в сессионном зале Рады обещали еще в конце мая, однако комитет технически не успел подготовить проект к рассмотрению.

Кроме того, 16 января Верховная рада приняла в первом повторном чтении проект закона №2285-д о легализации игорного бизнеса.

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Автор: Анастасия Светлевская