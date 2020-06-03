Гральний бізнес в Україні можуть легалізувати вже наступного тижня

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

У законопроект про гральний бізнес внесли 3,5 тисячі правок

У Верховній раді планують наступного тижня вийти на голосування законопроекту про гральний бізнес. При цьому зазначається, що проект закону внесли 3,5 тисячі правок.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі каналу "Україна 24", передає РБК-Україна.

"Сьогодні (законопроект про гральний бізнес, - ред.) розглядав комітет. Там 3500 поправок. Буде кілька засідань комітету. Я сподіваюся, що ми винесемо (законопроект - ред.) вже через тиждень на голосування і тоді легалізуємо цей бізнес. Тоді будуть надходити якісь кошти в бюджет, які вже зможемо витрачати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, розгляд закону про гральний бізнес в сесійній залі Ради обіцяли ще в кінці травня, проте комітет технічно не встиг підготувати проект до розгляду.

Крім того, 16 січня Верховна рада прийняла в повторному першому читанні проект закону №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

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Автор: Анастасия Светлевская