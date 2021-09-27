Игорь Кузин: Пиковые нагрузки на медицинскую систему придутся на ноябрь

В Украине началась новая волна заболеваемости "ковидом", вызванная штаммом "Дельта". На прошлой неделе количество новых случаев сравнялось с показателями конца апреля – начала мая, когда в стране заканчивался весенний всплеск эпидемии.

С 23 сентября Кабмин перевел все регионы в желтую зону опасности и, как прогнозируют в KSE, до конца года мы вряд ли вернемся обратно – в зеленую.

Пиковые нагрузки на медицинскую систему в Минздраве ожидают в ноябре, говорит главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Но чтобы украинцы, несмотря на карантины, могли вести привычный образ жизни, вакцинированным разрешат посещать магазины, рестораны, общественные и развлекательные заведения. А предприятиям, привившим своих сотрудников – работать в условиях локдаунов.

Какие регионы уже в ближайшее время столкнутся с нововведениями красной зоны, что делать тем, кому нельзя вакцинироваться, и какая особенность дельта-штамма в интервью РБК-Украина рассказал главный санврач Игорь Кузин.

– Какие регионы могут в ближайшее время попасть в красный уровень эпидугрозы?

– Это преимущественно западные области Украины (интервью записывалось 22 сентября, – ред.). Сейчас ближе всего к переходу – Черновицкая область. Но пока ситуация контролируемая. В областях мы вовремя либо подключаем дополнительные больницы, либо делаем все возможное для того, чтобы они перемаршрутизировали своих пациентов на уровне области.

Потенциально риск попадания в красный уровень также есть у Тернопольской, Николаевской, Луганской областей. Это в основном те, которые ближе всего к граничным показателям именно по количеству занятых коек, по нагрузке на систему здравоохранения.

– Есть ли у вас сейчас статистика по вакцинации работников учебных заведений?

– Да. У нас цифры достаточно сильно разнятся по территории страны. Мы также обратили внимание на то, что есть часть регионов, у которых самые низкие показатели именно по проценту охвата школ. На заседании комиссии ТЭБ и ЧС речь шла о Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях, где закрывается самое большое количество школ при условии перехода в желтую зону. Отдельно по каждой из таких областей заслушали видение их руководства, о том, что было ими сделано для повышения уровня вакцинации, об их планах.

У нас есть 34% учреждений среднего образования, у которых сейчас охват вакцинацией более чем на 80%. То есть по сути 34% школ смогут продолжать свою работу и у них не будет ограничений при желтом уровне эпидопасности.

Есть часть учебных заведений, у которых уровень вакцинированного персонала составляет от 51 до 79% – такие заведения смогут достичь показателя в 80% либо еще до введения желтого уровня, либо уже в ближайшие дни после. Их у нас сейчас примерно 30%.

И еще у 32% учреждений уровень вакцинации меньше 50%. То есть максимальное количество школ, которое не будет работать при желтом уровне – это примерно 60%. Этот процент будет зависеть от того, какая будет проведена работа для того, чтобы работники учреждений среднего образования максимально быстро довакцинировались по крайней мере одной дозой.

– В Одессе из-за низкого уровня вакцинации городская администрация решила обязать непривитых работников проводить еженедельное ПЦР-тестирование. Есть ли у местной власти такие полномочия, насколько это законно?

– В местной администрации есть свои работники. Руководитель администрации является по сути работодателем. Конечно, он может применять такие меры, поскольку его работники должны быть либо вакцинированы, либо эпидемически безопасны. Поэтому такая норма является абсолютно рациональной и оправданной с точки зрения эпидбезопасности. Особенно, если речь идет о закрытых помещениях и работниках критической инфраструктуры.

Многие бизнес-структуры также вводят такие требования. Они либо переводят людей на дистанционный формат работы, либо с них требуют подтверждения того, что человек переболел, вакцинирован или имеет отрицательный результат ПЦР-теста.

Я знаю немало учреждений и предпринимателей, которые внедряют механизм дополнительного проведения тестов как за счет предприятий, так и за счет средств сотрудника в случае его отказа от вакцинации. Или же его переводят на другой формат работы, например, дистанционный, если человек принципиально не хочет вакцинироваться. В таком случае некоторые предприниматели даже снижают уровень заработной платы, переводя сотрудника на дистанционный формат работы.

Стоит заметить, что мы столкнулись с дельта-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, альфа-штамм – распространялся не так быстро. Скорость распространения дельта-штамма выросла в разы. Один человек может в среднем заразить от пяти до восьми человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и тому подобное.

Поэтому сейчас почти все страны, столкнувшиеся с волной дельта-штамма, работают над тем, чтобы нормы – противоэпидемические или профилактические – были максимально жесткими и максимально предотвращали распространение коронавирусной болезни.

– Что делать тем людям, у кого есть медицинский отвод и реальные противопоказания для вакцинации?

– Им выдается медицинская справка, установленной формы, о наличии абсолютных медицинских противопоказаний. Я бы хотел отметить, что не надо путать некоторые понятия. В украинском законодательстве есть только один термин – абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не должен и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент – это менее одного процента людей.

Больше людей считает, что у них есть какие-либо медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни.

Например, если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях – это не противопоказание, это, наоборот, показание к проведению вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирусную болезнь.

– А какие противопоказания, какие болезни, если есть аллергические реакции – то на что?

– Это, на самом деле, должен решать ваш врач. Стоит понимать, что в зависимости от течения той или иной болезни она может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если она была.

С одной стороны, перечень абсолютных медицинских противопоказаний утвержден, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться врачом. Назвать какие-то универсальные пять - шесть просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека. Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины.

– Есть такой случай: человек пришел к своему врачу узнать, есть ли у него противопоказания к вакцинации, поскольку имеет хронические заболевания. Семейный врач не может дать ему ответ, он не знает, какие обследования и анализы надо провести.

– Я бы посоветовал такого врача менять и искать другого. Каждый врач должен знать перечень абсолютных медицинских противопоказаний. И к тому же на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками есть инструкции к каждому типу вакцины, которая применяется в Украине. Там также есть информация о потенциальных побочных действиях, неблагоприятных событиях после иммунизации и о возможных противопоказаниях.

Например, мы точно знаем, что прививать беременных вакциной CoronaVac не рекомендовано, потому что нет доказательной базы, не было проведено исследований. В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована. И здесь уже решение врача – либо назначать, либо не назначать. Врач должен оценить соотношение пользы и риска.

Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации – я бы советовал такого врача просто изменить и подписать декларацию с другим.

– Какие возможности дает эта справка об абсолютных медицинских противопоказаниях в желтой и красной зонах?

– Работодатель должен предложить такому человеку альтернативные варианты работы на период действия желтого или красного уровней эпидопасности. Например, если специалист государственной структуры, учреждения или предприятия не может физически выходить на работу при усилении ограничений, ему могут предложить выполнение других обязанностей.

Конечно, такой человек может перейти на дистанционный режим работы, выполнять какие-то другие, вспомогательные, подсобные функции. Альтернативой для него также является проведение регулярного тестирования и некоторые работодатели даже такое вводят. Это по сути будет ответственность и решение руководителя того бизнеса или структуры, где такой человек находится.

– Это о работе. А если говорить о походе в ТРЦ, в кинотеатр, в ресторан в красных зонах для человека с такой справкой, то ему нужно ПЦР-тест сдать, чтобы туда попасть, или можно будет справку показать?

– Процент таких справок будет чрезвычайно мал. Скорее всего, этот вопрос мы сможем урегулировать в ближайших редакциях постановлением Кабмина. Однако заблаговременно предусматривать какую-то квоту для людей, у которых будут абсолютные медицинские противопоказания – это пока не предусмотрено. Это единичные случаи и сейчас таких жестких противопоказаний для введения вакцины почти не существует.

– Есть другие случаи: человек после введения первой дозы – в тот же день или на следующий – попал в больницу. Это будет основанием для получения такой справки?

– Все неблагоприятные события после иммунизации подлежат отчетности и рапортованию. Особенность нашей отечественной системы фармакологического надзора состоит в том, что любые состояния, которые случаются в течение 30 дней после введения вакцины, должны считаться как неблагоприятные события после иммунизации. Даже если человек попал в ДТП, получил какую-то травму и тому подобное – такой случай будет отрапортован как неблагоприятное событие после иммунизации.

Второе – если пациенты чувствуют себя плохо после вакцинации или у них есть какие-либо специфические симптомы, они могут самостоятельно подать уведомление о таком неблагоприятном событии после иммунизации. Это можно сделать с помощью сайта Государственного экспертного центра Минздрава.

Любые случаи анафилаксии – это повышенная чувствительность к компонентам вакцин или к самой вакцине – или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации.

Такому человеку может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана. Или ему будет показан другой тип вакцины для получения второй прививки. Например, ему могут рекомендовать инактивированную, если первая была Pfizer. Но это будет решение врача. Для этого Национальная техническая группа экспертов разрабатывает отдельные рекомендации по тому, какая врачебная тактика должна быть в отношении анафилактических реакций.

Сейчас также предоставили дополнительное разъяснение на уровне областей, поскольку у нас очень часто путают синкопальные состояния с анафилактическими. Синкопальное состояние – это когда человек перенервничал и потерял сознание. Мы обратили внимание на то, что часть людей достаточно эмоционально воспринимает сам факт введения вакцины и это приводит к потере сознания.

Поскольку такие случаи были нам отрапортованы, то мы сейчас разъяснили, какая тактика, как правильно отличать эти состояния на месте проведения прививки и предоставили разъяснение, что это не является неблагоприятным событием после иммунизации, потому что это связано с психоэмоциональным состоянием человека.

– Как будет работать общественный транспорт – городской, междугородний – будут ли вводиться какие-то ограничения в желтой и красной зоне для невакцинированных?

– В желтом уровне ограничения для транспорта не предусмотрены. Для регионов красного уровня полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте возложены на региональные комиссии ТЭБ и ЧС. То есть по сути областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет.

Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пытались внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в одном автобусе, троллейбусе, трамвае.

Полная отмена также невозможна, потому что от этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей. Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству. Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как на местах ожидания, так и в самом транспорте. За счет внедрения таких мер можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.

– Продуктовые супермаркеты раньше работали в красных зонах, тогда как рестораны и другие общественные заведения закрывались. Сейчас, по новым правилам, в красных зонах продуктовые магазины будут также обязаны провакцинировать персонал и пускать только вакцинированных клиентов, чтобы продолжать работу?

– Что касается магазинов, которые работают с продуктами питания – они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничение по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование по вакцинации на них пока не распространяется, поскольку мы понимаем, что ограничение количества продуктовых супермаркетов может довольно существенно влиять на жизнеобеспечение населенного пункта.

Скорее всего, мы будем инициировать норму о вакцинации определенного процента работников, работающих в сфере обслуживания. Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей – такой нормы, скорее всего, не будет.

При красном уровне работа заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков, учреждений культуры запрещается, но в случае если 100% обслуживающего персонала и 100% посетителей их заведения имеют зеленый сертификат о вакцинации, то есть завершенный курс вакцинации – такие объекты могут продолжить работу.

Также для учреждений образования (кроме детсадов и начальной школы) при красном уровне эпидопасности действует норма о вакцинации не 80, а уже 100% работников, и уже не одной, а двумя дозами. Поэтому учебные заведения смогут продолжить функционировать даже в локдауне.

– Вы, наверняка, знаете о такой проблеме – она не единичная. Приходится слышать о купле - продаже готовых ковид-сертификатов без прививки. Есть еще такая схема, когда человека действительно вносят в базу вакцинированных, а его дозы просто выливают. Цена вопроса 2500 - 3000 гривен. Как с этим бороться и кто должен с этим бороться?

– Я бы хотел обратиться к каждому врачу, который этим занимается, и предостеречь его от таких действий. Потому что, во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить.

То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И, поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной по крайней мере медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее.

Министерство здравоохранения сейчас получает сообщение о потенциальных ресурсах, где можно купить такой сертификат, и вместе с МВД, с отделом кибербезопасности, со Службой безопасности Украины и Минцифрой прорабатываются сайты, телеграм-каналы, фейсбук-группы. Мы понимаем основные алгоритмы и механизмы, каким образом эти сертификаты подделываются, продаются и как данные о прививках фиктивно вносятся в электронную систему здравоохранения.

Сейчас уже ведутся около 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе было несколько обысков по туристическим агентствам, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался.

Минздрав сейчас также инициировал правительственные изменения в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов, которые продаются именно врачами, или за введение ложных данных в электронную систему здравоохранения. По сути это когда человек обращается, говорит, что не хочет делать прививки, доза вакцины выливается при нем, но делается запись, что человек получил прививку. Это уже будет предметом расследования правоохранительных и силовых структур.

Однако я бы хотел еще раз заверить в том, что сейчас почти все группы, которые есть в телеграмме, в вайбере, вотсапе, отслеживаются киберполицией и дополнительно выясняется, кто из медицинских работников участвует в этих схемах. Думаю, в ближайшее время эти дела будут доведены до их логического завершения.

– Учитывая то, как сегодня развивается эпидситуация, когда вы ожидаете пиковые цифры заболеваемости? Могут ли эти цифры быть выше, чем были весной?

– Очень сложный вопрос, потому что мы смотрим на разные прогнозы, которые получаем. Это прогнозы Национальной академии наук, там работает специальная математическая группа, это прогнозы американского Института исследования политики в области общественного здоровья – там они обновляются почти каждую неделю. Есть прогнозы Всемирной организации здравоохранения, есть прогнозы Киевской школы экономики.

Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь - декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. Насколько раньше – сказать трудно, потому что ситуация разворачивается достаточно быстро. То, что мы видим точно – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, или будут оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно.

Но у каждого украинца сейчас есть возможность либо оттянуть эти пиковые нагрузки, либо не стать их частью. Для этого нужно выбрать себе пункт прививки, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.

– Сейчас большинство случаев – это дельта-штамм?

– Почти все. Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются – это "Дельта".

– Есть немало людей, которые, имея такие симптомы как насморк, расстройства желудка, даже не подозревают, что это может быть дельта-штамм коронавирус. Они продолжают контактировать с людьми, не идут на самоизоляцию и заражают других. Не думали ли вы, что надо более активно информировать население о том, что симптомы "Дельта" несколько отличаются от первых вариантов, когда люди теряли обоняние и вкус?

– Я полностью с этим согласен. Сейчас уже начинаются случаи острой респираторной вирусной инфекции, и каждый человек, у которого есть любой признак респираторного заболевания – это не только температура или общее чувство слабости – должен пройти лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции.

Действительно, сейчас мы сталкиваемся с тем, что клиническое течение "Дельты" несколько иное, начальные симптомы также несколько отличаются. Но думаю, что после того, как мы либо получим официальную позицию ВОЗ, либо соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются самыми характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением.

Мы видим из официальной информации от других стран, которые уже столкнулись с волной "Дельты" – они регистрировали небольшой процент атипичных симптомов. То есть не в 100% случаев дельта-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное. Это по сути 5-7% от общего количества. Обычно течение коронавирусной болезни и дельта-штамма в частности начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела. У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов.