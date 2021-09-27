Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад

В Україні розпочалась нова хвиля захворюваності "ковідом", що спричинена штамом "Дельта". Минулого тижня кількість нових випадків зрівнялася з показниками кінця квітня - початку травня, коли в країні закінчувався весняний сплеск епідемії.

З 23 вересня Кабмін перевів всі регіони в жовту зону небезпеки і, як прогнозують в KSE, до кінця року ми навряд чи повернемося назад – в зелену. Пікові навантаження на медичну систему в МОЗ очікують в листопаді, каже головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Але щоб українці, попри карантини, могли вести звичний спосіб життя, вакцинованим дозволять відвідувати магазини, ресторани, громадські та розважальні заклади. А підприємствам, які щепили своїх працівників – працювати в умовах локдаунів.

Які регіони вже найближчим часом зіткнуться з нововведеннями червоної зони, що робити тим, кому не можна вакцинуватися, і яка особливість дельта-штаму в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санлікар Ігор Кузін.

– Які регіони можуть найближчим часом потрапити до червоного рівня епіднебезпеки?

– Це переважно західні області України (інтерв'ю записувалося 22 вересня, – ред.). Зараз найближча до переходу – Чернівецька область. Але поки ситуація контрольована. В областях ми вчасно або вмикаємо додаткові лікарні, або робимо все можливе для того, щоби вони перемаршрутизували своїх пацієнтів на рівні області.

Потенційно ризик потрапляння до червоного рівня також є у Тернопільської, Миколаївської, Луганської областей. Це переважно ті, які найближче до граничних показників саме за кількістю зайнятих ліжок, за навантаженням на систему охорони здоров'я.

– Чи є у вас зараз статистика щодо вакцинації працівників навчальних закладів?

– Так. У нас цифри доволі сильно різняться по території країни. Ми також звернули увагу на те, що є частина регіонів, яка має найнижчі показники саме за відсотком охоплення шкіл. На засіданні комісії ТЕБ та НС мова йшла про Волинську, Івано-Франківську, Одеську і Львівську області, де зачиняється найбільша кількість шкіл за умови переходу в жовту зону. Окремо по кожній з таких областей заслухали бачення їхнього керівництва, про те, що було ними зроблено для підвищення рівня вакцинації, про їхні плани.

У нас є 34% закладів середньої освіти, які зараз мають охоплення вакцинацією більше ніж на 80%. Тобто по суті 34% шкіл зможуть продовжувати свою роботу і в них не буде обмежень при жовтому рівні епіднебезпеки.

Є частка закладів освіти, у яких рівень вакцинованого персоналу складає від 51 до 79% – такі заклади зможуть досягнути показника у 80% або ще до введення жовтого рівня, або вже найближчими днями після. Їх у нас зараз приблизно 30%.

І ще в 32% закладів рівень вакцинації менше ніж 50%. Тобто максимальна кількість шкіл, яка не буде працювати при жовтому рівні – це приблизно 60%. Цей відсоток буде залежати від того, яка буде проведена робота для того, щоби працівники закладів середньої освіти максимально швидко дощепилися принаймні однією дозою.

– В Одесі через низький рівень вакцинації міська адміністрація вирішила зобов'язати нещеплених працівників проводити щотижневе ПЛР-тестування. Чи має місцева влада такі повноваження, наскільки це законно?

– У місцевій адміністрації є свої працівники. Керівник адміністрації є по суті роботодавцем. Звісно, що він може застосовувати такі заходи, оскільки його працівники мають бути або вакциновані, або епідемічно безпечні. Тому така норма є абсолютно раціональною і виправданою з точки зору епідбезпеки. Особливо, якщо мова йде про замкнені приміщення та працівників критичної інфраструктури.

Багато бізнес-структур також запроваджують такі вимоги. Вони або переводять людей на дистанційний формат роботи, або з них вимагають підтвердження того, що людина перехворіла, вакцинована чи має негативний результат ПЛР-тесту.

Я знаю чимало установ та підприємців, які застосовують механізм додаткового проведення тестів як за рахунок підприємств, так і за рахунок коштів працівника у разі його відмови від вакцинації. Або ж його переводять на інший формат роботи, наприклад, дистанційний, якщо людина принципово не хоче вакцинуватися. У такому випадку деякі підприємці навіть зменшують рівень заробітної плати, переводячи працівника на дистанційний формат роботи.

Варто зауважити, що ми стикнулися з дельта-штамом, який не зовсім типовий для нас. Той варіант вірусу, який циркулював у нас спочатку, альфа-штам – поширювався не настільки швидко. Швидкість поширення дельта-штаму зросла в рази. Одна людина може в середньому інфікувати від п'яти до восьми осіб. Це при інтенсивному спілкуванні або в разі перебування в замкнутому приміщенні тощо.

Тому зараз майже всі країни, що стикнулися з хвилею дельта-штаму, працюють над тим, щоби норми – протиепідемічні чи профілактичні – були максимально жорсткими і максимально запобігали поширенню коронавірусної хвороби.

– Що робити тим людям, у кого є медичний відвід і реальні протипокази для вакцинації?

– Їм видається медична довідка, встановленої форми, про наявність абсолютних медичних протипоказів. Я би хотів зазначити, що не треба плутати деякі поняття. В українському законодавстві є лише один термін – абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це доволі невеликий відсоток – це менше одного відсотка людей.

Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби.

Наприклад, якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби – це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу.

– А які протипокази, які хвороби, якщо є алергічні реакції – то на що?

– Це, насправді, має вирішувати ваш лікар. Варто розуміти, що залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було.

З одного боку, перелік абсолютних медичних протипоказів є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися лікарем. Назвати якісь універсальні п'ять - шість просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини. Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини.

– Є такий випадок: людина прийшла до свого лікаря дізнатися, чи є в неї протипоказ до вакцинації, оскільки має хронічні захворювання. Сімейний лікар не може дати йому відповідь, він не знає, які обстеження та аналізи треба провести.

– Я би порадив такого лікаря змінювати і шукати іншого. Кожен лікар має знати перелік абсолютних медичних протипоказів. І до того ж на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками є інструкції до кожного типу вакцини, яка застосовується в Україні. Там також є інформація про потенційні побічні дії, несприятливі події після імунізації та про можливі протипокази.

Наприклад, ми точно знаємо, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що немає доказової бази, не було проведено досліджень. Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована. І тут уже рішення лікаря – або призначати, або не призначати. Лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації – я би радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим.

– Які можливості дає ця довідка про абсолютні медичні протипокази в жовтій та червоній зонах?

– Роботодавець має запропонувати такій особі якісь альтернативні варіанти роботи на період дії жовтого або червоного рівнів епіднебезпеки. Наприклад, якщо фахівець державної структури, установи чи підприємства не може фізично виходити на роботу при посиленні обмежень, йому може бути запропоновано виконання інших обов'язків.

Звичайно, така особа може перейти на дистанційний режим роботи, виконувати якісь інші, допоміжні, підсобні функції. Альтернативою для неї є також проведення регулярного тестування і деякі роботодавці навіть таке вводять. Це по суті буде відповідальність і рішення керівника того бізнесу чи структури, де така особа знаходиться.

– Це про роботу. А якщо говорити про похід в ТРЦ, в кінотеатр, в ресторан у червоних зонах для людини з такою довідкою, то їй треба ПЦР-тест здати, щоби туди потрапити, чи можна буде довідку показати?

– Відсоток таких довідок буде надмалим. Скоріше за все, це питання ми зможемо врегулювати в найближчих редакціях постановою Кабміну. Однак завчасно передбачати якусь квоту для людей, які матимуть абсолютні медичні протипокази – це поки не передбачається. Це поодинокі випадки і зараз таких жорстких протипоказів для введення вакцини майже не існує.

– Є інші випадки: людина після введення першої дози – того ж дня чи наступного – потрапила до лікарні. Це буде підставою для отримання такої довідки?

– Усі несприятливі події після імунізації підлягають звітуванню та рапортуванню. Особливістю нашої вітчизняної системи фармакологічного нагляду є те, що будь-які стани, що трапляються впродовж 30 днів після введення вакцини, мають рахуватися як несприятливі події після імунізації. Навіть якщо людина потрапила в ДТП, отримала якусь травму тощо – такий випадок буде відрапортований як несприятлива подія після імунізації.

Друге – якщо пацієнти почуваються погано після вакцинації або в них є якісь специфічні симптоми, вони можуть самостійно подати повідомлення про таку несприятливу подію після імунізації. Це можна зробити за допомогою сайту Державного експертного центру МОЗ.

Будь-які випадки анафілаксії – це підвищена чутливість до компонентів вакцин або до самої вакцини – чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказом до завершення циклу вакцинації.

Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана. Або їй буде показаний інший тип вакцини для отримання другого щеплення. Наприклад, їй можуть рекомендувати інактивовану, якщо перше було Pfizer. Але це буде рішення лікаря. Для цього Національна технічна група експертів розробляє окремі рекомендації по тому, яка лікарська тактика має бути щодо анафілактичних реакцій.

Зараз також надали додаткове роз'яснення на рівні областей, оскільки в нас дуже часто плутають синкопальні стани з анафілактичними. Синкопальний стан – це коли людина перенервувала і втратила свідомість. Ми звернули увагу на те, що певна частина людей досить емоційно сприймає сам факт введення вакцини і це призводить до втрати свідомості.

Оскільки такі випадки були нам відрапортовані, то ми зараз роз'яснили, яка тактика, як правильно відрізняти ці стани на місці проведення щеплення і надали пояснення, що це не є несприятливою подією після імунізації, бо це зв'язано з психоемоційним станом людини.

– Як працюватиме громадський транспорт – міський, міжміський – чи будуть якісь обмеження вводитись в жовтій та червоній зоні для невакцинованих?

– У жовтому рівні обмеження для транспорту не передбачені. Для регіонів червоного рівня повноваження щодо встановлення обмежень в громадському транспорті покладено на регіональні комісії ТЕБ та НС. Тобто по суті обласні комісії можуть приймати рішення про призупинення транспорту або обмеження його роботи на рівні області. Але поки що мова про закриття чи про обмеження руху транспорту не йде.

Під час минулих локдаунів деякі обласні державні адміністрації та комісії пробували впроваджувати такі заходи – вони не показують свою ефективність. Наприклад, якщо обмежується саме кількість одиниць транспорту, це призводить до надмірного скупчення людей в межах одного автобуса, тролейбуса, трамвая.

Повне скасування також неможливе, тому що від цього залежать інфраструктурні питання, робота об'єктів критичної інфраструктури на рівні областей. Повне закриття транспорту в деяких областях відбувалося, однак абсолютно логічно запровадити натомість більш жорсткі епідемічні та профілактичні вимоги до автотранспортного засобу. Це контроль за використанням масок, дезінфекція самого транспорту, провітрювання та відсутність скупчення як на місцях очікування, так і в самому транспорті. За рахунок впровадження таких заходів можна забезпечити безпечні умови перевезення пасажирів.

– Продуктові супермаркети раніше працювали в червоних зонах, тоді як ресторани та інші громадські заклади зачинялися. Зараз, за новими правилами, в червоних зонах продуктові магазини будуть також зобов'язані мати провакцинований персонал і пускати тільки вакцинованих клієнтів, щоби продовжувати роботу?

– Щодо магазинів, які працюють з продуктами харчування – вони зможуть продовжувати роботу при червоному рівні. До них буде застосовуватися обмеження по кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні. Але вимога щодо вакцинації на них поки не розповсюджується, оскільки ми розуміємо, що обмеження кількості продуктових супермаркетів може доволі суттєво впливати на життєзабезпечення населеного пункту.

Найімовірніше, ми будемо ініціювати норму про вакцинацію певного відсотка працівників, які працюють у сфері обслуговування. Але вимоги по допуску туди вакцинованих відвідувачів – такої норми, скоріше за все, не буде.

При червоному рівні робота закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих ринків, закладів культури забороняється, але у випадку якщо 100% обслуговуючого персоналу і 100% відвідувачів їхнього закладу мають зелений сертифікат про вакцинацію, тобто завершений курс вакцинації – то такі об'єкти можуть продовжити роботу.

Також для закладів освіти (крім садочків та початкової школи) при червоному рівні епіднебезпеки діє норма про вакцинацію не 80, а вже 100% працівників, і вже не однією, а двома дозами. Тому заклади освіти зможуть продовжити функціонувати навіть у локдауні.

– Ви, напевно, знаєте про таку проблему – вона непоодинока. Доводиться чути про купівлю - продаж готових ковід-сертифікатів без здійснення щеплення. Є ще така схема, коли людину реально вносять в базу вакцинованих, а її дози просто виливають. Ціна питання 2500 - 3000 гривень. Як з цим боротися і хто має з цим боротися?

– Я би хотів звернутися до кожного лікаря, який цим займається, і застерегти його від таких дій. Тому що, по-перше, внесення будь-якої інформації в електронну систему охорони здоров'я можна відслідкувати.

Тобто ми можемо подивитися, який лікар вніс той чи інший запис. І, повірте, коли пацієнт перебуває на ліжку палати інтенсивної терапії чи реанімації, він розкаже, чи вакцинований, чи в нього куплений сертифікат і хто йому таке зробив. Тому ця інформація рано чи пізно стане відомою принаймні медичним працівникам, правоохоронним органам тощо.

Міністерство охорони здоров'я зараз отримує повідомлення про потенційні ресурси, де можна купити такий сертифікат, і разом з МВС, з відділом кібербезпеки, зі Службою безпеки України та Мінцифрою опрацьовуються сайти, телеграм-канали, фейсбук-групи. Ми розуміємо основні алгоритми та механізми, у який спосіб ці сертифікати підробляються, продаються і як дані про щеплення фіктивно вносяться в електронну систему охорони здоров'я.

Зараз уже ведеться приблизно 300 кримінальних проваджень за цими випадками. Минулого тижня було кілька обшуків по туристичних агенціях, які продавали так званий повний комплект: сам тур, поліс медичного страхування, сертифікат про пройдений ПЛР-тест до вильоту і плюс тест за датою повернення з країни, з якої людина поверталася.

МОЗ зараз також ініціювало урядові зміни до Кримінального процесуального кодексу з метою підвищення відповідальності за підробку документів про вакцинацію, сертифікатів, що продаються саме лікарями, або за введення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я. По суті це коли людина звертається, каже, що не хоче робити щеплення, доза вакцини виливається при ній, але робиться запис, що людина отримала щеплення. Це вже буде предметом розслідування правоохоронних і силових структур.

Однак я би хотів ще раз запевнити в тому, що зараз майже всі групи, які є в телеграмі, в вайбері, вотсапі, відслідковуються кіберполіцією і додатково з'ясовується, хто з медичних працівників бере участь у цих схемах. Думаю, найближчим часом ці справи будуть доведені до їх логічного завершення.

– З огляду на те, як сьогодні розвивається епідситуація, коли ви очікуєте пікові цифри захворюваності? Чи можуть ці цифри бути вищими, ніж були весною?

– Дуже важке запитання, тому що ми дивимося на різні прогнози, які ми отримуємо. Це прогнози Національної академії наук, там працює спеціальна математична група, це прогнози американського Інституту дослідження політики щодо громадського здоров'я – там вони оновлюються майже кожного тижня. Є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, є прогнози Київської школи економіки.

Раніше ми, дійсно, рахували, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше. Наскільки раніше – сказати важко, тому що ситуація розгортається досить швидко. Те, що ми бачимо точно – пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень – поки сказати важко.

Проте у кожного українця зараз є можливість або відтягнути ці пікові навантаження, або не стати їх частиною. Для цього потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності.

– Зараз більшість випадків – це дельта-штам?

– Майже всі. Ми точково беремо інформацію з кожної області і бачимо, що всі випадки, які зараз секвенуються і виявляються – це "Дельта".

– Є чимало людей, які, маючи такі симптоми як нежить, розлади шлунку, навіть не підозрюють, що це може бути дельта-штам коронавірусу. Вони продовжують контактувати з людьми, не йдуть на самоізоляцію і заражають інших. Чи не думали ви, що треба більш активно інформувати населення про те, що симптоми "Дельта" дещо відрізняються від перших варіантів, коли люди втрачали нюх і смак?

– Я повністю з цим згоден. Зараз уже починаються випадки гострої респіраторної вірусної інфекції, і кожна людина, яка має будь-яку ознаку респіраторного захворювання – це не лише температура чи загальне почуття слабкості – повинна пройти лабораторне дослідження на наявність коронавірусної інфекції.

Дійсно, зараз ми стикаємося з тим, що клінічний перебіг "Дельти" є дещо іншим, початкові симптоми також дещо відрізняються. Але думаю, що після того, як ми або отримаємо офіційну позицію ВООЗ, або зберемо доказову інформацію про симптоми, які є найбільш характерними, тоді ми вже зможемо вийти з офіційним роз'ясненням.

Ми бачимо з офіційної інформації від інших країн, які вже зіштовхнулися з хвилею "Дельти" – вони реєстрували невеликий відсоток атипових симптомів. Тобто не у 100% випадків дельта-варіанту є кишкові розлади тощо. Це по суті 5-7% від загальної кількості. Зазвичай перебіг коронавірусної хвороби і дельта-штаму зокрема починається як звичайна гостра респіраторна вірусна інфекція: це нежить, слабкість, підвищення температури тіла. У вакцинованих людей у разі інфікування спостерігається стерта субклінічна форма захворювання, яка протікає простіше і без типових симптомів.