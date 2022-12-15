Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - зазначили українські військові.
В ОК "Південь" закликали українців бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття у разі загрози.
"Противник продовжує випробовувати наші сили, витримку та гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану й не наражайте себе на небезпеку на узбережжі", - додали воїни.
Нагадаємо, 14 грудня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два поверхи будівлі Херсонської ОВА.
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