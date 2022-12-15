Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Вражеская корабельная группировка увеличилась до 8 единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали украинцев быть осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие в случае угрозы.

"Противник продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не поддаемся панике, провокациям и унынию. Соблюдайте ограничения режима военного положения и не подвергайте себя опасности на побережье", - добавили воины.