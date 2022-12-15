Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"Вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали українців бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття у разі загрози.

"Противник продовжує випробовувати наші сили, витримку та гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану й не наражайте себе на небезпеку на узбережжі", - додали воїни.