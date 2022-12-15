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Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

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Четвер 15 грудня 2022 01:35
Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 8 крилатих ракет "Калібр" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 8 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" закликали українців бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття у разі загрози.

"Противник продовжує випробовувати наші сили, витримку та гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану й не наражайте себе на небезпеку на узбережжі", - додали воїни.

Нагадаємо, 14 грудня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено два поверхи будівлі Херсонської ОВА.

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Черное море Війна Росії проти України
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