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Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

Новина українською →
Четверг 15 декабря 2022 01:35
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море Фото: Россия держит в Черном море 8 крылатых ракет "Калибр" (Скриншот из видео)
Автор: Олег Васкив

В Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Вражеская корабельная группировка увеличилась до 8 единиц. На боевое дежурство вышел надводный ракетоноситель, снаряженный 8 ракетами типа "Калибр", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" призвали украинцев быть осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие в случае угрозы.

"Противник продолжает испытывать наши силы, выдержку и закалку. Не поддаемся панике, провокациям и унынию. Соблюдайте ограничения режима военного положения и не подвергайте себя опасности на побережье", - добавили воины.

Напомним, 14 декабря в результате российских обстрелов были повреждены два этажа здания Херсонской ОВА.

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