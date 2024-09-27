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Ігнорування війни в Україні "відчинить двері" для подібних конфліктів, - прем'єр Словенії

Фото: Роберт Голоб, прем'єр Словенії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ігнорування агресії Росії проти України є небезпечним. У такому разі подібні конфлікти можуть виникнути у всьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Словенії Роберта Голоба на Генасамблеї ООН.

Він зазначив, що війна в Україні - це агресія більш сильного сусіда проти меншого і слабшого. Це - порушення Статуту ООН.

"Якщо дозволимо цій агресії пройти, ми відчинимо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", - додав глава словенського уряду.

Він також наголосив, що Радбез ООН необхідно реформувати. Це пов'язано з тим, що п'ять постійних членів зловживають правом вето, для них особисті інтереси першому місці.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародного співтовариства. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми маємо забезпечити справедливий розподіл місць", - зазначив Голоб.

Він також уточнив, Африканський континент має бути представлений у Раді безпеки, а право вето необхідно реформувати.

 

Що передувало

Нагадаємо, раніше глава ЦРУ Вільям Бернс зазначав, що війна Росії проти України змушує Китай продумати вторгнення на Тайвань.

При цьому видання The Washington Post писало, що Тайвань готує своїх громадян до можливого вторгнення Китаю.

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