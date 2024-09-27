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Игнорирование войны в Украине "откроет двери" для подобных конфликтов, - премьер Словении

Фото: Роберт Голоб, премьер Словении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Игнорирование агрессии России против Украины опасно. В таком случае подобные конфликты могут возникнуть по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Словении Роберта Голоба на Генассамблее ООН.

Он отметил, что война в Украине - это агрессия более сильного соседа против меньшего и более слабого. Это - нарушение Устава ООН. 

"Если позволим этой агрессии пройти, мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", - добавил глава словенского правительства. 

Он также подчеркнул, что Совбез ООН необходимо реформировать. Это связано с тем, что пять постоянных членов злоупотребляют правом вето, для них личные интересы на первом месте. 

"Нам срочно нужен Совет, который является настоящим представительством международного сообщества. Совет, отвечающий современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест", - отметил Голоб. 

Он также уточнил, Африканский континент должен быть представлен в Совбезе, а право вето необходимо реформировать. 

 

Что предшествовало

Напомним, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс отмечал, что война России против Украины заставляет Китай продумать вторжение на Тайвань.

При этом издание The Washington Post писало, что Тайвань готовит своих граждан к возможному вторжению Китая.

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