Игнорирование войны в Украине "откроет двери" для подобных конфликтов, - премьер Словении

Он отметил, что война в Украине - это агрессия более сильного соседа против меньшего и более слабого. Это - нарушение Устава ООН.

"Если позволим этой агрессии пройти, мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", - добавил глава словенского правительства.

Он также подчеркнул, что Совбез ООН необходимо реформировать. Это связано с тем, что пять постоянных членов злоупотребляют правом вето, для них личные интересы на первом месте.

"Нам срочно нужен Совет, который является настоящим представительством международного сообщества. Совет, отвечающий современному миру. Мы должны обеспечить справедливое распределение мест", - отметил Голоб.

Он также уточнил, Африканский континент должен быть представлен в Совбезе, а право вето необходимо реформировать.