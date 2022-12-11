Ігнорували побоювання. У Кремлі знайшли чергове жалюгідне виправдання вторгнення в Україну

Росія вторглася в Україну нібито через те, що її побоювання щодо виконання "Мінських угод" ігнорувалися.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, невиконання "Мінських угод" було проігноровано іншими учасниками переговорного процесу. Все це якраз і стало провісником початку війни проти України.

"Росія розпочала "спецоперацію" проти України, тому що її побоювання щодо "Мінських угод ігнорувалися", - заявив Пєсков.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росії необхідно було раніше розпочинати війну проти України, але країна чекала на виконання "Мінських угод".

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін вкотре вдався до звичного – твору нових історій щодо України та розповів про причини початку війни у 2014 році, заявивши про "непричетність" Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що ще влітку Путін написав статтю про те, що Україна нібито є "дітищем радянської доби", яка створилася за рахунок історичної Росії.

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