Игнорировали опасения. В Кремле нашли очередное жалкое оправдание вторжению в Украину
Россия вторглась в Украину якобы потому, что ее опасения касательно выполнения "Минских соглашений" игнорировались.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Россия начала "спецоперацию" против Украины, потому что ее опасения по поводу "Минских соглашений игнорировались", - заявил Песков.
По его словам, невыполнение "Минских соглашений" было проигнорировано другими участниками переговорного процесса. Все это как раз и явилось предвестником начала войны против Украины.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо было раньше начинать войну против Украины, но страна ждала выполнения "Минских соглашений".
Напомним, что ранее Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному – сочинению новых историй касаемо Украины и рассказал о причинах начала войны в 2014 году, заявив о "непричастности" России.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще летом Путин написал статью о том, что Украина якобы является "детищем советской эпохи", создавшейся за счет исторической России.
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