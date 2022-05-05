Как бы ни игнорировали в Будапеште, война касается не только Украины. МИД об обстреле Закарпатья

"Россия ударила ракетами по Закарпатью - украинскому региону, граничащему с Венгрией и на территории которого проживает большая венгерская община Украины. Это - очередное свидетельство о том, что война касается не только Украины, но и Венгрии, как бы ни пытались игнорировать этот факт в Будапеште", - говорит он.

По его словам, ракетные обстрелы не оставляют сомнений: российское зло можно преодолеть только совместными усилиями.

"Напрасно надеяться, что политические уступки утолят агрессивные аппетиты России. Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него не существует партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это лишь вопрос времени и обстоятельств", - добавил спикер.

Николенко напомнил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже отмечал, что без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе.

"Мы никоим образом не желаем венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы. В то же время Европа не существует в вакууме. Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира. Помочь остановить Россию в Украине, Венгрия будет укреплять прежде всего собственную безопасность, - добавляет Николенко. - Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго относительно российской нефти и предоставления Украине военной помощи".