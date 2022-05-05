Як би не ігнорували у Будапешті, війна торкається не лише України. МЗС про обстріл Закарпаття

"Росія вдарила ракетами по Закарпаттю - українському регіону, який межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України. Це - чергове свідчення про те, що війна торкається не лише України, але й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт в Будапешті", - каже він.

За його словами, ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями.

"Марно сподіватися, що політичні поступки втамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів або союзників. Він обов‘язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу і обставин", - додав речник.

Ніколенко нагадав, що голова МЗС України Дмитро Кулеба вже наголошував, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині. Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну іще ближче до угорського кордону.

"Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку, - додає Ніколенко. - Ми сподіваємося, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема і в частині запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги".