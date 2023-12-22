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Ігнат про знищення російських Су-34: такого давно не було

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені сьогодні українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися у статистиці втрат РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Блискуче в черговий раз спланована операція по знищенню ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", - додав речник.

Що цьому передувало

Сьогодні, 22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні. 

Деталі операції Олещук не розкрив, як і точної локації. Але він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 грудня українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 324 літаки та 324 гелікоптери ворога.

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