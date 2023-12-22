Игнат об уничтожении российских Су-34: такого давно не было

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... В этот раз сразу три самолета на южном направлении, такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", - сказал Игнат.

По его словам, у россиян есть десятки таких самолетов, они продолжают их производить. Это одни из новейших бортов на вооружении армии РФ. Именно из них оккупанты наносят удары авиационными бомбами и ракетами.

"Я думаю, что не менее 50 млн долларов такая машина может стоить. Это самая низкая цена, истребители - это авиационные комплексы, чрезвычайно технологическая вещь", - добавил спикер.

Что этому предшествовало

Сегодня, 22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что защитники сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Это произошло в полдень.

Детали операции Олещук не раскрыл, как и точной локации. Но он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 22 декабря украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 324 самолета и 324 вертолета врага.