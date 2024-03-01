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Ігнат про збиття літаків РФ: в районі Авдіївки їм доводилось підлітати ближче, і ми їх нищили

П'ятниця 01 березня 2024 16:41
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Ігнат про збиття літаків РФ: в районі Авдіївки їм доводилось підлітати ближче, і ми їх нищили Фото: спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни були змушені ризикувати та підводити свої літаки ближче до лінії фронту в Авдіївці. Це допомогло ЗСУ знищити велику кількість ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

За його словами, через постійні авіаудари по Авдіївці Росія була змушена ризикувати своєю авіацією. Це дозволило вразити велику кількість літаків РФ саме на цьому напрямку, а також змучити окупантів думати над тим чи варто підлітати до фронту.

Речник Повітряних сил зауважив, що знищення літаків РФ психологічно впливає.

"Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів", - розповів Ігнат.

Знищення російських літаків

Загалом українські військові збили вже 13 російських літаків, починаючи з 17 лютого. Зокрема, 29 лютого ЗСУ "приземлили" одразу три Су-34 ворога. Серед знищених російських бортів - десять Су-34, два Су-35 та один А-50. Причому більшість із них були збиті на східному фронті.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, масове збиття російських літаків у лютому 2024 року є відповіддю українських сил оборони на нарощування присутності авіації ворога на сході України.

Крім того, через постійну небезпеку російських літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 немає в небі вже четвертий день. Це, певною мірою, полегшує відпрацювання по ворожій авіації.

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