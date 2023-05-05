Ігнат про збитий над Києвом Bayraktar: причини технічного збою з'ясовуються

Фахівці встановлюють, чому стався технічний збій у роботі турецького безпілотника Bayraktar, який ввечері 4 травня збили над Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що безпілотники Bayraktar широко використовуються у Туреччині не лише військовими, але й поліцією, прикордонниками та на митниці. Україна після вчорашнього інциденту не перестане використовувати ці безпілотники.

За словами Ігната, поки невідомо, чому Bayraktar втратив контроль. Проте причини збою з'ясовуються.

"Те, що може статися якась технічна проблема, з чим вона пов'язана - зараз розбираються фахівці, очевидно, що може статися. Bayraktar - це великий безпілотник, він став неуправляючим, його довелося знищити. Було вирішено застосувати озброєння мобільних вогневих груп, малим ППО його просто знищити", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, вчора під час повітряної тривоги у центрі Києва помітили безпілотник. Військові збили БПЛА з стрілецької зброї.

Пізніше Повітряні сили уточнили, що над столицею збили Bayraktar, який вийшов з ладу.

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