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Игнат о сбитом над Киевом Bayraktar: причины технического сбоя выясняются

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Киев, Пятница 05 мая 2023 13:45
Игнат о сбитом над Киевом Bayraktar: причины технического сбоя выясняются Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты устанавливают, почему произошел технический сбой в работе турецкого беспилотника Bayraktar, который вечером 4 мая сбили над Киевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что беспилотники Bayraktar широко используются в Турции не только военными, но и полицией, пограничниками и на таможне. Украина после вчерашнего инцидента не перестанет использовать эти беспилотники.

По словам Игнатия, пока неизвестно, почему Bayraktar потерял контроль. Однако причины сбоя выясняются.

"То, что может произойти какая-то техническая проблема, с чем она связана - сейчас разбираются специалисты, очевидно, что может произойти. Bayraktar - это большой беспилотник, он стал неуправляющим, его пришлось уничтожить. Было решено применить вооружение мобильных огневых групп, малым ПВО его просто уничтожить", - сказал Игнат.

Напомним, вчера во время воздушной тревоги в центре Киева был замечен беспилотник. Военные сбили БПЛА из стрелкового оружия.

Позже Воздушные силы уточнили, что над столицей сбили вышедший из строя Bayraktar.

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