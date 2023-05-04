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Болгарія анулювала 17 "золотих паспортів", частину з них видали росіянам

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Четвер 04 травня 2023 22:58
Болгарія анулювала 17 "золотих паспортів", частину з них видали росіянам Фото: Болгарія анулювала 17 "золотих паспортів" (bestcitizenship.com)
Автор: Валерія Поліщук

Болгарія після скасування видачі "золотих паспортів" - громадянства в обмін на інвестиції - анулювала 17 таких документів.

Про це заявив міністр юстиції Болгарії Крум Зарьков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sofia Globe.

За його словами, з тих, чиє болгарське громадянство було анульоване, четверо були з Єгипту, четверо з Росії, четверо з Казахстану, троє з Китаю, двоє з Пакистану і один з Йорданії.

До того як парламент скасував систему "золотих паспортів", з'ясувалося, що в низці випадків особи, які отримали громадянство на підставі інвестицій, не здійснювали їх.

Державне агентство національної безпеки та інші державні установи країни продовжують перевірки, і будь-які виявлені порушення спричинять відповідні дії.

"Що стосується членів сімей цих осіб, то в кожному конкретному випадку проводиться оцінка на предмет того, чи не було подано заяву на отримання громадянства на неіснуючій правовій основі. Проблему із "золотими паспортами" було вирішено", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія закликала забрати "золоті паспорти" у підсанкційних громадян РФ та Білорусі.

Зазначимо, що 24 березня минулого року парламент Болгарії схвалив у другому та остаточному читанні поправки до закону про громадянство, які скасовують "золоті паспорти".

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