Ігнат про загрозу ракетних ударів з Білорусі: треба завжди бути готовими до атак

"Російські Міг-31 знаходяться там (в Білорусі - ред.)практично на постійній основі. Лише на нетривалий проміжок часу вони перелітали на територію Росії, можливо з технічних причин. Зараз вони щодня злітають у небо і це є причиною недавніх масштабних повітряних тривог в Україні", - пояснює Ігнат.

Також він нагадав, що МіГ-31 є потенційними носіями ракет "Кинжал", які росіяни застосовують для враження стратегічних об’єктів в Україні.

"Ми завжди готуємося до нових російських атак з повітря. Після кожного масштабного обстрілу виконуються певні заходи для того, аби наші сили і засоби протиповітряної оборони ще краще спрацювали в майбутньому", - зазначив Ігнат.

Він також акцентував, що авіація має можливість швидко переміщатися.

"Це не підрозділ, якому потрібні тижні чи місяці на передислокацію. Авіація злетіла і за годину вона же в іншому місці. Тому треба розуміти, що авіаційна присутність росіян на території Білорусі була завжди з початку повномасштабного вторгнення", - звертає увагу Ігнат.

За його словами, навчання не впливають на переміщення авіації, оскільки РФ може це зробити в будь-який момент, перемістивши її на один із 40 аеродромів, які вона використовує для атак проти України.

"Тому треба бути готовими завжди до можливих атак. Тому що стратегічна авіація - це наймобільніший вид, який можна застосовувати", - додав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через підняття російської авіації в Білорусі.

Додамо, нещодавно в Білорусі оголосили про так зване завершення спільного льотно-тактичного навчання з російськими військовими, але в Генштабі попередили, не дивлячись на заяви ворога, небезпека для України все одно залишається.

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