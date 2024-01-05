Ігнат відреагував на плани РФ обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватися касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

"Це реалії війни", - наголосив Ігнат.

Зокрема, речник повітряних сил зауважив, що Україна теж отримала від партнерів боєприпаси, якими можна цілком ефективно вести бойові дії.

"Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами - ред.) , то звичайно на це треба буде реагувати Силам оборони і брати це до уваги" - підсумував він.