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Ігнат відреагував на плани РФ обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами

Фото: у Повітряних силах прокоментували плани РФ облатнати крилаті ракети касетними боєприпасами (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

У намірах РФ обладнати крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами немає нічого дивного. Якщо плани ворога здійсняться, то Силам оборони потрібно буде брати це до уваги та реагувати.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Росія неодноразово використовувала і касетні боєприпаси, і запалювальні боєприпаси. Як ще його називають фосфором", - пояснює Ігнат.

За його словами, будь-яка ракета чи бомба може оснащуватися касетною частиною, і в цьому немає нічого дивного.

"Це реалії війни", - наголосив Ігнат.

Зокрема, речник повітряних сил зауважив, що Україна теж отримала від партнерів боєприпаси, якими можна цілком ефективно вести бойові дії.

"Якщо таке відбудеться (обладнання ракет РФ Х-32 касетними боєприпасами - ред.) , то звичайно на це треба буде реагувати Силам оборони і брати це до уваги" - підсумував він.

Касетні боєприпаси на російських ракетах

Напередодні ми повідомляли про те, що російські терористи планують оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні.

Варто зауважити, що окупанти регулярно використовують у своїй військовій тактиці обстріли касетними боєприпасами. Часто загарбники не гребують застосовувати її і до цивільного населення України.

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Війна Росії проти України