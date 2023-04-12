Армія РФ сьогодні атакувала Курахівку касетними боєприпасами: є поранений

У середу, 12 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівку Донецької області. Через атаку касетними боєприпасами з "Ураганів" поранення отримала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Додамо, що буквально сьогодні стало відомо про те, що в лікарні померли двоє людей , які отримали важкі поранення під час масового обстрілу центра Слов'янська 27 березня. На зараз 4 людини загинули, 34 отримали поранення.

Як повідомлялось, війська РФ вчора, 11 квітня, обстріляли Донецьку область. Внаслідок чого одна людина загинула , а восьмеро поранені.

"Ворог уже вщент знищив місто - за вчора до руйнувань додалися дитсадок та адмінбудівля", - додав він.

Крім цього, відомо про 2 поранених жителів Бахмута.

Крім того, за даними очільника області, напередодні ворог завдав ракетного удару по Дружківці - пошкодили будинок.

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