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Игнат отреагировал на планы РФ оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами

Украина, Пятница 05 января 2024 10:21
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Игнат отреагировал на планы РФ оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами Фото: в Воздушных силах прокомментировали планы РФ облатнать крылатые ракеты кассетными боеприпасами (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

В намерениях РФ оборудовать крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами нет ничего удивительного. Если планы врага осуществятся, Силам обороны нужно будет принимать это во внимание и реагировать.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Россия неоднократно использовала и кассетные боеприпасы, и зажигательные боеприпасы. Как еще его называют фосфором", – объясняет Игнат.

По его словам, любая ракета или бомба может оснащаться кассетной частью, и в этом нет ничего удивительного.

"Это реалии войны" , - подчеркнул Игнат.

В частности, представитель воздушных сил отметил, что Украина тоже получила от партнеров боеприпасы, которыми можно вполне эффективно вести боевые действия.

"Если такое произойдет (оборудование ракет РФ Х-32 кассетными боеприпасами - ред.), то конечно на это нужно будет реагировать Силам обороны и принимать это во внимание", - подытожил он.

Кассетные боеприпасы на российских ракетах

Накануне мы сообщали, что российские террористы планируют оснащать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами для ударов по Украине.

Следует заметить, что оккупанты регулярно используют в своей военной тактике обстрелы кассетными боеприпасами. Часто захватчики не брезгуют применять ее и к гражданскому населению Украины.

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