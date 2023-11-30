Ігнат уточнив слова Столтенберга про F-16 на полі бою: все залежить від моделі літака

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що літаки F-16 вплинуть на ситуацію на полі бою, але кардинально не змінять її. На думку українських військових, все залежить від моделі винищувача та озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Треба розуміти, що саме сказав генсек. Літаки дійсно мають працювати в єдиній системі протиповітряної оборони. Мають працювати в єдиному механізмі Сил оборони, використовуватися так, як це потрібно. Якщо говорити про літаки якихось старих моделей, старих серій то, звичайно, кардинально не змінять (ситуацію, - ред.). Але ж ми розраховуємо, що матимемо техніку, що на рівні конкуруватиме з російськими літаками і зможе відтіснити російську авіацію подалі", - сказав речник.
Ігнат наголосив, що Україна потребує новіших моделей F-16. Речник не назвав необхідну кількість літаків, яка зможе змінити ситуацію на полі бою. Але він додав, що атаки здійснюються невеликими групами, бо "це ж не Друга світова війна, щоб кількістю воювати".
"Літаки - це лише платформа. В них є озброєння, ракети та бомби, які застосовуються. Тому нам треба сучасні літаки. Сучасні платформи, здатні забезпечити саме результат. F-16 є різні, є різні модернізації. Є блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й і аж до 70-го. Блок 70/72 - це остання модернізація F-16. Вона надзвичайно потужна і, звичайно, хочеться її. Будемо дивитися, що партнери будуть нам надавати. Літак F-16 може проходити ці етапи модернізації, є потужності на заводах і в Європі, і в США, які можуть забезпечити цю модернізацію", - пояснив Ігнат.
За його словами, Україна розраховує повністю замінити парк літальних апаратів на F-16 чи на інший західний літак. Але все відбуватиметься поступово. Тому зараз потрібно говорити про озброєння, зокрема, потужні радари, які можуть змінити ситуацію на полі бою.
Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.
Українські пілоти навчаються на F-16 у декількох країнах. За словами Юрія Ігната, у Данії льотчики вже сіли на F-16 разом з інструкторами.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що самі винищувачі F-16 не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. На його думку, літаки потрібно використовувати разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.
Варто зазначити, що раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур у коментарі РБК-Україна заявив, що літаки, які незабаром може отримати України, не змінять хід бойових дій. На його думку, пріоритетом зараз є боєприпаси, зокрема, далекобійні ракети.
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