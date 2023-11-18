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Літаки не змінять хід війни. Естонський міністр висловився про пріоритетну зброю для ЗСУ

Субота 18 листопада 2023 09:00
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Літаки не змінять хід війни. Естонський міністр висловився про пріоритетну зброю для ЗСУ Фото: Ханно Певкур, міністр оборони Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Українським військовим для бойових дій зараз насамперед потрібні боєприпаси. Зокрема, це стосується далекобійних ракет.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

За його словами, оцінювати, яка зброя зараз потрібна українським захисникам, має Генеральний штаб Збройних сил України. Але "загалом ЗСУ потрібна будь-яка зброя", додав Певкур.

"Звичайно, вам потрібні, насамперед, боєприпаси - для великої дальності, боєприпаси для різних видів ракетних систем тощо. Літаки важливі, але літаки одні не змінять хід війни. Зрештою, вам потрібна армія, яка контролює територію. І звільняє її, бо тільки з літаками ви не заберете назад територію", - наголосив голова естонського Міноборони.

Також міністр нагадав, що лише 50 країн погоджуються надавати Україні зброю для війни з Росією, що становить близько 1 мільярда населення.

"Таким чином, це одна сьома чи трохи більше світового населення. По суті, 20% усієї планети борються за цінності демократичного світу. Отже, коли ви дивитеся на це в перспективу, то розумієте, що все ще є багато країн, які не зайняли нічию позицію у цьому конфлікті", - розповів Певкур.

Для багатьох країн світу, уточнив міністр, війна в Україні не найважливіша тема. Але для Естонії це не так, оскільки такі події змінять європейську безпекову структуру найближчими роками.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Українських пілотів уже почали навчати управлінню таких літаків у кількох країнах.

Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли поставити в Україну щонайменше 61 одиницю F-16.

Очікується, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року, зазначав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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