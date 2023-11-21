ua en ru
Вт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі, - Ігнат

Вівторок 21 листопада 2023 14:54
UA EN RU
Українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі, - Ігнат Фото: українські пілоти у Данії вже проходять підготовку на F-16 в повітрі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Данії українські пілоти вже проходять підготовку в повітрі з інструкторами на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Перед цим були легкомоторні літаки натівського зразка, які допомагають легше перейти на F-16. Зараз це вже польоти з інструктором. Кожен день може збільшуватися число українських пілотів, які проходять підготовку і виконують завдання, які ставить перед ними інструктор", - розповів Ігнат.

За його словами, наступним етапом будуть самостійні польоти на літаках.

"І тоді вже відповідно польоти на бойове застосування для того, щоб навчатися воювати на цьому літаку", - додав речник.

Ігнат розповів, що окрім пілотів, які навчаються в Данії, навчання проходять в США й у Великій Британії. Підготовку проходять не лише пілоти, а й інші фахівці, наземний персонал, офіцери бойового управління й інженерно-авіаційної служби.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше частина союзників погодилася надати Україні винищувачі F-16. Українських пілотів уже почали вчитися на літаках у кількох країнах-партнерах. Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли надати Україні щонайменше 61 одиницю F-16.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявляв, що перші винищувачі передадуть уже навесні 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины Дания F-16
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію