Игнат уточнил слова Столтенберга о F-16 на поле боя: все зависит от модели самолета

"Нужно понимать, что именно сказал генсек. Самолеты действительно должны работать в единой системе противовоздушной обороны. Должны работать в едином механизме Сил обороны, использоваться так, как это нужно. Если говорить о самолетах каких-то старых моделей, старых серий то, конечно, кардинально не изменят (ситуацию, - ред.). Но ведь мы рассчитываем, что будем иметь технику, которая будет на уровне конкурировать с российскими самолетами и сможет оттеснить российскую авиацию подальше", - сказал спикер.

Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в более новых моделях F-16. Спикер не назвал необходимое количество самолетов, которое сможет изменить ситуацию на поле боя. Но он добавил, что атаки осуществляются небольшими группами, потому что "это не Вторая мировая война, чтобы количеством воевать".

"Самолеты - это только платформа. У них есть вооружения, ракеты и бомбы, которые применяются. Поэтому нам нужны современные самолеты. Современные платформы, способные обеспечить именно результат. F-16 есть разные, есть разные модернизации. Есть блок 10-й, 15-й, 20-й, 30-й и вплоть до 70. Блок 70/72 - это последняя модернизация F-16. Она чрезвычайно мощна и, конечно, хочется ее. Будем смотреть, что партнеры будут нам предоставлять. Самолет F-16 может проходить эти этапы модернизации, есть мощности на заводах и в Европе, и в США, которые могут обеспечить эту модернизацию", - объяснил Игнат.

По его словам, Украина рассчитывает полностью заменить парк летательных аппаратов на F-16 или другой западный самолет. Но все будет происходить постепенно. Поэтому сейчас нужно говорить о вооружениях, в частности, мощных радарах, которые могут изменить ситуацию на поле боя.

F-16 для Украины

Напомним, ранее часть союзников согласилась предоставить Украине истребители F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия пообещали предоставить Украине минимум 61 единицу F-16.

Украинские пилоты обучаются на F-16 в нескольких странах. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сами истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. По его мнению, самолеты следует использовать вместе с HIMARS, ракетами и другими системами ПВО.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии РБК-Украина заявил, что самолеты, которые в скором времени может получить Украину, не изменят ход боевых действий. По его мнению, приоритетом сейчас боеприпасы, в частности, дальнобойные ракеты.