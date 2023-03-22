Ігнат про удар по будинку в Запоріжжі: за попередніми даними, били з РСЗВ "Торнадо-С"

Російські війська під час обстрілу Запоріжжя завдали удару по багатоповерхівці. За попередніми даними, ймовірно били з РСЗВ "Торнадо-С".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону .

"За попередніми даними, це ймовірно реактивна система залпового вогню "Торнадо-С". Це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання - десятки секунд. Якщо є можливість у наших Сил оборони оповістити коли буде працювати реактивна й ствольна артилерія - це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, якщо немає розвідувальних даних, тому можуть бути такі терористичні атаки ворога", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що росіяни влучили в два дев’ятиповерхових житлових будинки в Запоріжжі. Внаслідок удару, за останніми даними, постраждали 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому. Ще один цивільний загинув.

На ракетний удар росіян вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Також він опублікував кадри прямого влучання ракети ворога у багатоповерховий житловий будинок.

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