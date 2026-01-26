Ігнат спростував чутки про "прильоти 16 балістичних ракет" по Києву

Що передувало

Раніше у соцмережах поширили словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка який заявив, що 16 балістичних ракет нібито влучили по ТЕЦ у Києві 13 січня.

За його словами, через брак засобів ППО ракети вразили столичні ТЕЦ, які забезпечували до половини потреб столиці в електроенергії, і саме тоді "почалися проблеми з електропостачанням".

Заява Ігната

"13 січня не було по Києву таких прильотів, про які йдеться - 16 балістичних ракет. Це були дані по всій території країни", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що над Києвом тоді знищили два "Іскандера-М" і ще дві ракети в Київській області.

Ігнат наголосив, що це не зменшує загроз для столиці та інших регіонів і закликав всіх користуватися офіційними джерелами.

"В нас у Telegram Командування чи Повітряні сили є інформація щодо кожного удару щоранку", - сказав представник ПС.