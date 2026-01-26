Игнат опроверг слухи о "прилетах 16 баллистических ракет" по Киеву

Что предшествовало

Ранее в соцсетях распространили словами директора Центра исследования энергетики Александра Харченко который заявил, что 16 баллистических ракет якобы попали по ТЭЦ в Киеве 13 января.

По его словам, из-за нехватки средств ПВО ракеты поразили столичные ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии, и именно тогда "начались проблемы с электроснабжением".

Заявление Игната

"13 января не было по Киеву таких прилетов, о которых идет речь - 16 баллистических ракет. Это были данные по всей территории страны", - сказал Игнат.

Он отметил, что над Киевом тогда уничтожили два "Искандера-М" и еще две ракеты в Киевской области.

Игнат подчеркнул, что это не уменьшает угроз для столицы и других регионов и призвал всех пользоваться официальными источниками.

"У нас в Telegram Командования или Воздушные силы есть информация по каждому удару каждое утро", - сказал представитель ВС.