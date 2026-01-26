Игнат опроверг слухи о "прилетах 16 баллистических ракет" по Киеву

В Воздушных силах ВСУ опровергли информацию о якобы прилете 16 баллистических ракет по Киеву 13 января.
Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона.
Ранее в соцсетях распространили словами директора Центра исследования энергетики Александра Харченко который заявил, что 16 баллистических ракет якобы попали по ТЭЦ в Киеве 13 января.
По его словам, из-за нехватки средств ПВО ракеты поразили столичные ТЭЦ, которые обеспечивали до половины потребностей столицы в электроэнергии, и именно тогда "начались проблемы с электроснабжением".
"13 января не было по Киеву таких прилетов, о которых идет речь - 16 баллистических ракет. Это были данные по всей территории страны", - сказал Игнат.
Он отметил, что над Киевом тогда уничтожили два "Искандера-М" и еще две ракеты в Киевской области.
Игнат подчеркнул, что это не уменьшает угроз для столицы и других регионов и призвал всех пользоваться официальными источниками.
"У нас в Telegram Командования или Воздушные силы есть информация по каждому удару каждое утро", - сказал представитель ВС.
Напомним, в ночь на 13 января января и утром российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами, баллистикой и крылатыми ракетами.
Под ударом оказались Киев, Харьков, Одесса и другие города. Основной целью загарщиков стала энергетика: генерация, подстанции. Много разрушений тогда было зафиксировано и среди жилой и гражданской инфраструктуры.
По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки по Украине российская армия запустила 18 баллистических ракет типа "Искандер-М" и зенитных управляемых ракет С-300, 7 ракет "Искандер-К" и 293 ударных беспилотника, среди которых около 200 дронов типа "Шахед", а также "Герберы" и другие модели.
Удары баллистикой нанесены из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Системы ПВО уничтожили или подавили 247 вражеских целей, среди которых две баллистические ракеты "Искандер-М", пять крылатых ракет "Искандер-К" и 240 беспилотников.
Больше о последствиях российского удара 13 января - читайте в материале РБК-Украина.