Ігнат сказав, скільки дронів вранці могла запустити РФ по Україні

Під час ранкової атаки Російська Федерація (РФ) могла запустити до 20 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Одне з завдань ворожого режиму - тримати українців в напрузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника комунікацій Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, попередньо вранці фіксувалось до 20 безпілотників, але точну цифру буде оприлюднено за підсумком бойової роботи. Зокрема підтвердив атаку дронів на Одеську область.

Він додав, що наразі одним із завдань ворога, є спроба тримати Україну в напрузі.

У тому ж числі, частина дронів увійшла у повітряний простір України з півночі в напрямку Київської області.

Нічний обстріл

"Що стосується нічного удару, то зафіксовано було близько 50 безпілотників. З них щонайменше 38 були саме ударного типу "Шахед", - заявив Ігнат.

Начальник комунікацій Повітряних сил відзначив, що протиповітряна оборона (ППО) знищила близько половини дронів, серед яких було близько 20 "Шахедів".

"Ну от зараз нова атака. Тому результати бойової роботи за ніч, які ми зазвичай близько 9:00 публікуємо, ми відтермінуємо, мабуть, на дещо пізніший термін, уже враховуючи цю вранішню атаку, щоб вже дати за весь удар дані", - пояснив він.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України ракетами, артилерією, керованими авіаційними бомбами (КАБами) й дронами. До атак безпілотниками терористи вдаються щоночі. Цього ранку ворог атакував "Шахедом" будівлю територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Одесі.