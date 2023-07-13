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Ігнат розповів, скільки українських пілотів треба перевчити на винищувачах F-16

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україні потрібно перевчити декілька десятків пілотів, щоб вони могли літати на американських винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат розповів, що в Україні є багато молодих та досвідчених пілотів. Вони мають бойовий досвід та володіють англійською мовою. Ці пілоти будуть першими навчатися керувати F-16.

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію - зі старої радянської техніки пересісти на західну, - сказав Ігнат.

За його словами, першу групу вже підготували для відправлення на навчання. Їх підготовка залежатиме від рівня досвіду кожного пілота. Хтось буде спочатку проходити наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.

"Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках - цей процес навчання буде довгим", - зазначив речник.

Він додав, що для тих пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.

"Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки", - розповів Ігнат.

Речник нагадав, що Україні потрібно декілька ескадрилей літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати наше морське узбережжя.

F-16 для України

Нагадаємо, 11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. До її складу увійшли 11 країн, а очолюватимуть коаліцію - Нідерланди та Данія.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, тренування пілотів розпочнуться в серпні - на початку вересня. Водночас перші винищувачі F-16 можуть почати літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Також ми писали, що Румунія розпочне підготовку українських пілотів на бойових літаках F-16 вже наступного місяця.

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F-16Воздушные силы Украины