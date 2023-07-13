RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Игнат рассказал, сколько украинских пилотов нужно переучить на истребителях F-16

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украине нужно переучить несколько десятков пилотов, чтобы они могли летать на американских истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что в Украине много молодых и опытных пилотов. Они имеют боевой опыт и владеют английским языком. Эти пилоты будут первыми учиться управлять F-16.

"Это будет не обучение, а переобучение на новый тип самолета. Им нужно будет понять, как это все работает. Им нужно будет поменять философию - из старой советской техники пересесть на западную, - сказал Игнат.

По его словам, первую группу уже подготовили для отправки на обучение. Их подготовка будет зависеть от уровня опыта каждого пилота. Кто будет сначала проходить наземную подготовку, а кто сразу перейдет к полетам.

"Для учений будут использовать разные самолеты, но западные, современные, в которых есть адаптивная кабина. Далее пойдут обучение на реактивных самолетах - этот процесс обучения будет долгим", - отметил спикер.

Он добавил, что для тех пилотов, которые сразу сядут в F-16, процесс обучения будет короче.

"Перспектива обучения наших пилотов будет долгосрочная. Мы должны всех наших пилотов научить. И дальше полностью заменить советский парк Су-24, МиГ-29, Су-27 на западные самолеты", - рассказал Игнат.

Спикер напомнил, что Украине нужно несколько эскадрилей самолетов, чтобы полноценно защищать воздушное пространство от дронов-камикадзе и ракет, помогать наземным силам продвигаться и прикрывать наше морское побережье.

F-16 для Украины

Напомним, 11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В ее состав вошли 11 стран, а возглавлять коалицию - Нидерланды и Дания.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, тренировки пилотов начнутся в августе - начале сентября. В то же время первые истребители F-16 могут начать летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Также мы писали, что Румыния приступит к подготовке украинских пилотов на боевых самолетах F-16 уже в следующем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Воздушные силы Украины