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Игнат рассказал, как россияне маскируют "Шахеды" от украинской ПВО

Новина українською →
Понедельник 06 марта 2023 18:23
Игнат рассказал, как россияне маскируют "Шахеды" от украинской ПВО Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы попытаться "перехитрить" украинское ПВО, российские оккупанты маскируют "Шахеды" во время атак, используя рельеф и русла рек.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Как отметил Игнат, еще до деоккупации правого берега Днепра, россияне запускали БПЛА, как правило, с временно оккупированного Крыма и оккупированной территории Херсонской области. Уже после деоккупации Херсонской области начали наносить удары "Шахедами" с восточного берега Азовского моря.

"Ну и дальше, когда они уже по Днепру летели, долетая в центральные области, в частности в Киев, там их сбивало уже воздушное командование "Центр". Уже, кажется, в третий раз запускают "Шахеды" именно с севера, Брянской области", - отметил Игнат.

В то же время ВСУ наблюдали запуски БПЛА с территории Беларуси.

"Это было по руслу Днепра, как самолеты заходили тогда, имею в виду в начале вторжения, так они пускали и БПЛА. Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным - и ракеты, и "Шахеды" чтобы могли пролетать и достигать своих целей", - заметил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что методы уже были отработаны нашими воинами и, как следствие, наша ПВО демонстрирует достаточно достойные результаты во время сбития вражеских ракет и БПЛА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Financial Times, Россия колеблется с покупкой баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что Украине передадут дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.

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