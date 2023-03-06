Игнат рассказал, как россияне маскируют "Шахеды" от украинской ПВО
Чтобы попытаться "перехитрить" украинское ПВО, российские оккупанты маскируют "Шахеды" во время атак, используя рельеф и русла рек.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
Как отметил Игнат, еще до деоккупации правого берега Днепра, россияне запускали БПЛА, как правило, с временно оккупированного Крыма и оккупированной территории Херсонской области. Уже после деоккупации Херсонской области начали наносить удары "Шахедами" с восточного берега Азовского моря.
"Ну и дальше, когда они уже по Днепру летели, долетая в центральные области, в частности в Киев, там их сбивало уже воздушное командование "Центр". Уже, кажется, в третий раз запускают "Шахеды" именно с севера, Брянской области", - отметил Игнат.
"Это было по руслу Днепра, как самолеты заходили тогда, имею в виду в начале вторжения, так они пускали и БПЛА. Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным - и ракеты, и "Шахеды" чтобы могли пролетать и достигать своих целей", - заметил Игнат.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что методы уже были отработаны нашими воинами и, как следствие, наша ПВО демонстрирует достаточно достойные результаты во время сбития вражеских ракет и БПЛА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Financial Times, Россия колеблется с покупкой баллистических ракет у Ирана из-за опасений, что Украине передадут дальнобойные ATACMS с радиусом действия 300 км.
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