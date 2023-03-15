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Ігнат розповів, яке завдання виконував американський безпілотник у Чорному морі

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Кава

Розвідувальний безпілотник США не становив загрози для Росії в міжнародному повітряному просторі. Ті безпMQ-9 Reaperілотники, які перебувають у над акваторією Чорного моря, проводять моніторинг лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Радіо Свобода".

"Він моніторив повітряну ситуацію. Чорне море - це не внутрішнє море Росії, як Азовське, як вони там собі вважають. Вихід в Чорне море мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Росіяни ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи підіймають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - сказав Ігнат.

Він також розповів, що з початку повномасштабного російського вторгнення БПЛА стежили за лінією розмежування з ОРДЛО.

Окрім цього безпілотники НАТО в Європі також продовжують виконувати свої завдання та слідкувати за бойовими діями на території України.

"Цей безпілотник, та інші БПЛА, які в Чорноморському басейні підтримують своїх союзників НАТО, ще задовго до повномасштабного вторгнення моніторили лінію розмежування в Україні з ОРДЛО. Ці безпілотники фактично щодня виконують свої місії в Чорному морі, а також за погодженням із українською стороною моніторили лінію розмежування і дивилися за дотриманням режиму тиші. А також і інші функції", - додав він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, який був збитий російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Як повідомлялося раніше, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

При цьому в США припускають, що збитий безпілотник можуть не дістати з Чорного моря.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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