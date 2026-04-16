Ігнат розкрив ситуацію з боєкомплектом Patriot в Україні

За словами Ігната, тиждень тому Повітряні сили публікували відео, де військові, які працюють із системами Patriot, показали стан боєкомплекту.

"Наші бійці, які служать на Patriot, говорять, що там є порожні контейнери, що в цій установці конкретно, яку показують, лишилося дві із восьми ракет", - зазначив начальник управління комунікацій.

Він додав, що цей комплекс міг застосовуватися і під час останніх атак, адже відео знімалося напередодні.

"Власне, це і говорить про те, що дійсно ракет для систем Patriot потрібно більше", - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що українські військові мають значний досвід експлуатації цих систем і готові ділитися ним із партнерами.

"Вони прекрасно розуміють, що вони сьогодні найкраще в світі опанували цю систему і мають найбільше досвіду, яким готові ділитися з нашими західними партнерами", - зазначив Юрій Ігнат.

Водночас, за його словами, через інтенсивність російських атак військові змушені економити боєприпаси.

"У нас люди підготовлені 24 на 7 не лише вміють відбивати успішно балістику, раціонально використовуючи ракети там не декілька, а намагаються заощадити, щоб було на потім", - пояснив Ігнат.

Він додав, що системи працюють навіть у складних умовах, зокрема під час сильних морозів, однак ключовою проблемою залишається забезпечення ракетами.

"Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозне", - підсумував він.