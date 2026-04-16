Ігнат розкрив ситуацію з боєкомплектом Patriot в Україні

10:29 16.04.2026 Чт
2 хв
Питання дуже серйозне, заявили у Повітряних силах
aimg Ірина Глухова
Фото: Юрій Ігнат( suspilne media)

Через інтенсивність російських атак військові змушені економити боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також: "Гірше вже бути не може": Зеленський заявив про критичний дефіцит Patriot

За словами Ігната, тиждень тому Повітряні сили публікували відео, де військові, які працюють із системами Patriot, показали стан боєкомплекту.

"Наші бійці, які служать на Patriot, говорять, що там є порожні контейнери, що в цій установці конкретно, яку показують, лишилося дві із восьми ракет", - зазначив начальник управління комунікацій.

Він додав, що цей комплекс міг застосовуватися і під час останніх атак, адже відео знімалося напередодні.

"Власне, це і говорить про те, що дійсно ракет для систем Patriot потрібно більше", - наголосив Ігнат.

Він підкреслив, що українські військові мають значний досвід експлуатації цих систем і готові ділитися ним із партнерами.

"Вони прекрасно розуміють, що вони сьогодні найкраще в світі опанували цю систему і мають найбільше досвіду, яким готові ділитися з нашими західними партнерами", - зазначив Юрій Ігнат.

Водночас, за його словами, через інтенсивність російських атак військові змушені економити боєприпаси.

"У нас люди підготовлені 24 на 7 не лише вміють відбивати успішно балістику, раціонально використовуючи ракети там не декілька, а намагаються заощадити, щоб було на потім", - пояснив Ігнат.

Він додав, що системи працюють навіть у складних умовах, зокрема під час сильних морозів, однак ключовою проблемою залишається забезпечення ракетами.

"Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозне", - підсумував він.

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський сказав, що в Україні зараз критичний дефіцит зенітно-ракетних комплексів Patriot. Якщо війна затягнеться, зброї у Києва буде ще менше.

