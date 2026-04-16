Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Игнат раскрыл ситуацию с боекомплектом Patriot в Украине

10:29 16.04.2026 Чт
2 мин
Игнат раскрыл ситуацию с боекомплектом Patriot в Украине
aimg Ирина Глухова
Фото: Юрий Игнат (suspilne media)

Из-за интенсивности российских атак военные вынуждены экономить боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также: "Хуже уже быть не может": Зеленский заявил о критическом дефиците Patriot

По словам Игната, неделю назад Воздушные силы публиковали видео, где военные, которые работают с системами Patriot, показали состояние боекомплекта.

"Наши бойцы, которые служат на Patriot, говорят, что там есть пустые контейнеры, что в этой установке конкретно, которую показывают, осталось две из восьми ракет", - отметил начальник управления коммуникаций.

Он добавил, что этот комплекс мог применяться и во время последних атак, ведь видео снималось накануне.

"Собственно, это и говорит о том, что действительно ракет для систем Patriot нужно больше", - подчеркнул Игнат.

Игнат подчеркнул, что украинские военные имеют значительный опыт эксплуатации этих систем и готовы делиться им с партнерами.

"Они прекрасно понимают, что они сегодня лучше всех в мире освоили эту систему и имеют больше всего опыта, которым готовы делиться с нашими западными партнерами", - отметил он.

В то же время, по его словам, из-за интенсивности атак военные вынуждены экономить боеприпасы.

"У нас люди подготовленные 24 на 7 не только умеют отражать успешно баллистику, рационально используя ракеты там не несколько, а пытаются сэкономить, чтобы было на потом", - пояснил Игнат.

Он добавил, что системы работают даже в сложных условиях, в частности во время сильных морозов, однако ключевой проблемой остается обеспечение ракетами.

"Вопрос сейчас действительно в ракетах очень серьезный", - подытожил он.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в Украине сейчас критический дефицит зенитно-ракетных комплексов Patriot. Если война затянется, оружия у Киева будет еще меньше.

