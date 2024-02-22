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Ігнат: росіяни не можуть зрозуміти, як ЗСУ вдається знищувати їх літаки

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти не знають, як українським захисникам вдається знищувати їх літаки. За останній час ЗСУ збили сім літаакі РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Навіть самі росіяни не можуть второпати, що це було. Як це спромоглися наші захисники спланувати такі операції. Я думаю, що світ теж пильно спостерігає і робить висновки, наскільки українці спроможні завдати ударів гарною зброєю і в якій кількості вона потрібна ще", - сказав він.

Речник додав, що Повітряні сили ЗСУ мають обмежені спроможності, але за останній тиждень вдалося збити сім російських літаків.

При цьому Ігнат не розкрив деталей операцій та якою зброєю були знищені ворожі літаки.

Росія втрачає авіацію

За останні дні ЗСУ знищили сім літаків Росії. Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Літаки були збиті на сході України.

Вже наступного дня ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а 19 лютого українські військові збили ще два російських літаки.

Вчора командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що був знищений ще один російський літак Су-34.

За даним Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже 339 літаків та 325 гелікоптерів.

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