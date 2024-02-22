Ігнат: росіяни не можуть зрозуміти, як ЗСУ вдається знищувати їх літаки

"Навіть самі росіяни не можуть второпати, що це було. Як це спромоглися наші захисники спланувати такі операції. Я думаю, що світ теж пильно спостерігає і робить висновки, наскільки українці спроможні завдати ударів гарною зброєю і в якій кількості вона потрібна ще", - сказав він.

Речник додав, що Повітряні сили ЗСУ мають обмежені спроможності, але за останній тиждень вдалося збити сім російських літаків.

При цьому Ігнат не розкрив деталей операцій та якою зброєю були знищені ворожі літаки.

Росія втрачає авіацію

За останні дні ЗСУ знищили сім літаків Росії. Так, 17 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Літаки були збиті на сході України.

Вже наступного дня ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34, а 19 лютого українські військові збили ще два російських літаки.

Вчора командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що був знищений ще один російський літак Су-34.

За даним Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже 339 літаків та 325 гелікоптерів.