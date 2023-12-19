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Ігнат прокоментував удари українських дронів по Росії: потрібно "клин клином вишибати"

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення ударів українських дронів по військовим та стратегічним об’єктам на території Росії підтверджує ефективність цієї тактики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Це вже стабільна ситуація, коли там лунає сигнал повітряної тривоги, це не може не радувати. Ще з півроку тому ми проговорювали, що робити з російськими "шахедами", нападами - я вам тоді казав, і зараз кажу - "клин клином вишибати", - сказав він.

На його думку, потрібно побільше "шахедів" власного виробництва - "і все туди, все туди, на аеродром Морозовськ, на Москву на об'єкти критичної інфраструктури, енергетики".

"Якщо це ефективно і працює - всі ж не зіб'ють. Це начебто повільна ціль, але не так просто збивати", - сказав речник Повітряних сил.

За його словами, українська промисловість спромоглася створити аналог іранських дронів і сьогодні нарощує виробництво дронів-камікадзе, FPV-дронів та засобів РЕБ.

Удари дронів

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня дрони атакували військовий аеродром у Морозівську Ростовської області. На летовищі в момент удару знаходилось до 20 літаків СУ-34, частина з яких була пошкоджена.

Загалом це була масована атака БПЛА по військових об'єктах у трьох областях РФ - Ростовській, Липецькій та Волгоградській.

Крім того, у московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський" 19 грудня оголосили повітряну тривогу. Також були атаковані дронами Брянська та Московська області.

 

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