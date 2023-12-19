Игнат прокомментировал удары украинских дронов по России: надо "клин клином вышибать"

"Это уже стабильная ситуация, когда там раздается сигнал воздушной тревоги, это не может не радовать. Еще полгода назад мы проговаривали, что делать с российскими "шахедами", нападениями - я вам тогда говорил, и сейчас говорю - "клин клином вышибать" , – сказал он.

По его мнению, нужно побольше "шахедов" собственного производства - "и все туда, все туда, на аэродром Морозовск, на Москву на объекты критической инфраструктуры, энергетики".

"Если это эффективно и работает - все же не собьют. Это вроде бы медленная цель, но не так просто сбивать", - сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, украинская промышленность смогла создать аналог иранских дронов и сегодня наращивает производство дронов-камикадзе, FPV-дронов и средств РЭБ.

Удары дронов

Напомним, в ночь на 17 декабря дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. На аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34, часть из которых была повреждена.

В целом это была массированная атака БПЛА по военным объектам в трех областях РФ - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

Кроме того, в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" 19 декабря объявили воздушную тревогу. Также были атакованы дронами Брянская и Московская области.