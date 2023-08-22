Ігнат про винищувачі Gripen: наразі триває тестування та вивчення всіх можливостей

Наразі триває тестування та вивчення всіх можливостей для того, щоб Україна в перспективі мала на озброєнні винищувач Gripen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Був візит президента України й командувача Повітряних сил ЗСУ до Швеції. Де Микола Олещук ухвалив рішення все ж вивчити це питання глибше. Він залишив двох спеціалістів, пілотів, які можуть зробити певний аналіз та висновки щодо того, чи може цей літак стати на озброєння Повітряних сил", - розповів Ігнат.

Також, за його словами, необхідно оцінити, які треба проводити для цього літака заходи та навчання і скільки знадобиться українським пілотам часу, щоб опанувати цю техніку.

"Ну тобто йде зараз тестування, вивчення цих можливостей для того, щоб Україна, можливо, в перспективі мала ще один літак на озброєнні. Можливо, це буде той самий Gripen. Ну поки Швеція заявила, що не планує передавати ці винищувачі. Але все ж таки, сьогодні ні, а може завтра й так...", - зазначив речник.

Однак Ігнат наголосив, що наразі основним літаком, який необхідний Україні, залишається F-16.

Винищувачі Gripen

Нещодавно уряд Швеції дозволив українським льотчикам пройти навчання на шведському винищувачі JAS 39 Gripen. Також пілоти матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти.

Saab JAS 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Попри те, що він формально належить до класу винищувачів, його задумували як багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.

В Офісі президента України повідомили, що передачу Україні шведських винищувачів Gripen потрібно буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

Вчора прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Швеції потрібні винищувачі Gripen для власної оборони, адже заявка країни на вступ до НАТО ще не завершена. Однак він не виключив передачу Україні винищувачів у майбутньому.